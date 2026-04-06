El Jardín Botánico de Bogotá llevó nuevos árboles verdes a la avenida Teusaquillo

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) realizó acciones de intervención verde en la llamada avenida Teusaquillo.

La intervención recuperó el arbolado joven de los andenes y el separador central de la calle 34. Además, entre las carreras 16 y 18 fueron replantados ocho árboles y arbustos de especies como chicalá rosado, sietecueros, rama negra y fucsia arbustiva.

El arbolado es un gran protagonista en la calle 34 o avenida Teusaquillo, un corredor vial de 1,8 kilómetros y dos calzadas que nace en el barrio La Perseverancia, en los cerros orientales, y termina en la calle 26, donde se convierte en la avenida Las Américas.

Jornada de siembra satisfactoria Foto: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB)

El replante inició en uno de los andenes de la calle 34 con carrera 17, un sitio que recibió una rama negra. Luego se renaturalizó una matera de carrera 16 con una nueva fucsia arbustiva cargada de flores y frutos.

También recuperamos el arbolado joven de la carrera 18; allí plantamos un sietecueros y una fucsia arbustiva en el andén que colinda con un nuevo edificio de apartamentos, aseguró Lizeth Gómez, ingeniera forestal que se encarga del arbolado joven de las localidades de Teusaquillo y Fontibón.

En el andén oriental de calle 34 con carrera 18, que tiene como vecinos a un depósito y un taller de carros, el JBB replantó una rama negra. En el mismo sector, pero al frente de un conjunto residencial, fue replantado un sietecueros.

Hacia las cinco de la tarde, la recuperación verde del sector terminó al frente de la casa de Beatriz León, conocida en el sector como protectora de los árboles.

“Estaré muy pendiente de los nuevos habitantes verdes de la calle 34. No voy a permitir que ninguna persona los afecte o vandalice y además los voy a regar con frecuencia para que crezcan hermosos. Si me toca pelear, lo haré encantada”, concluyó Beatriz.

Estas acciones del JBB son reflejo del compromiso de la Administración distrital para hacer de Bogotá una ciudad verde, referente a nivel nacional e internacional por sus buenas prácticas de protección del medio ambiente y mitigación de los efectos del cambio climático.