Ultimátum de Trump a Irán: La Casa Blanca advierte una «eliminación» total en una noche si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este lunes la tensión global al advertir que Irán podría ser «eliminado en una sola noche» si el régimen no acepta las condiciones de su administración antes del vencimiento de un ultimátum fijado para este martes 7 de abril de 2026 a las 20:00 (hora del Este). Desde la Casa Blanca, el mandatario justificó esta postura ante la negativa de Teherán de reabrir por completo el estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital para el comercio petrolero mundial, lo que ha desencadenado una crisis energética y una escalada militar sin precedentes en la región.

La «hora cero» del conflicto

Durante una rueda de prensa en el marco de las actividades de Pascua, Trump aseguró que el poderío militar estadounidense es capaz de realizar una «demolición total» de las infraestructuras iraníes en un lapso de apenas cuatro horas. El mandatario fue enfático al señalar que «mañana mismo» podría ejecutarse la ofensiva si no se concreta el desbloqueo de la navegación para Estados Unidos, Israel y sus aliados comerciales.

A pesar de la retórica agresiva, el presidente estadounidense mencionó la existencia de una «propuesta significativa» enviada por las autoridades iraníes, aunque matizó que el acuerdo debe incluir obligatoriamente el fin permanente de las hostilidades y la libre circulación por el estrecho. «Creemos que están negociando de buena fe, pero pronto lo averiguaremos», añadió Trump.

La respuesta de Teherán

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha calificado los ultimátums de Washington como «inútiles y estúpidos». Aunque el régimen iraní ha presentado una contrapropuesta de diez cláusulas para un fin permanente de la guerra, mantiene su postura de soberanía sobre sus aguas territoriales. En redes sociales, algunas misiones diplomáticas iraníes incluso han respondido con ironía a las amenazas, sugiriendo que «han perdido las llaves» del estrecho de Ormuz.

Impacto económico y humanitario

La parálisis del estrecho de Ormuz ya ha provocado que el precio del petróleo supere los 105 USD por barril, afectando los mercados bursátiles internacionales. Mientras tanto, las organizaciones internacionales observan con preocupación el saldo humano; reportes recientes indican que las incursiones aéreas de la coalición liderada por EE. UU. e Israel han causado numerosas bajas civiles, incluyendo menores de edad, en ciudades como Teherán.