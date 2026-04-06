Gobernador de Antioquia radicó demanda de nulidad contra resolución de la Fiscal que suspendió órdenes de captura a cabecillas de bandas criminales de Medellín

–Tal como lo había anunciado la víspera, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó este lunes ante el Consejo de Estado en Bogotá una acción de nulidad contra la resolución que suspendió las órdenes de captura a 23 cabecillas de las bandas criminales que operan en Medellín, algunos de lo cuales participaron en el llamado «tarimazo» que realizó el presidente Gustavo Petro en la capital de Antioquia el 21 de junio de 2025 la plazoleta de La Alpujarra, de la capital antioqueña

El mandatario antioqueño publicó un video en su cuenta en X realizando la diligencia en el Consejo de Estado.

¡Antioquia resiste! Radicamos acción de nulidad con medida cautelar en el Consejo de Estado, en Bogotá, contra la jugada de Petro y la Fiscal para liberar a los peores criminales del Departamento. Desde el proceso 8 mil no veíamos tantas alianzas del crimen con organizaciones… pic.twitter.com/QQzOcgRevv — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 6, 2026

Previamente, en una declaración que subió a la misma red social, el gobernador de Antioquia expuso que la medida que «otorgó patente de movilidad por Medellín, su área metropolitana, Rionegro y Bogotá a peligrosos criminales condenados”, contiene “vicios graves” y, además, “vulneró la Constitución”, especialmente en los principios de “legalidad, separación de poderes y derechos de las víctimas al acceso a la justicia”.

“Esta decisión es como si quisiera volver al conglomerado urbano más importante de Antioquia, el Valle de Aburrá junto con Rionegro, en otro Caguán. No de otra manera se explica que la Fiscal General y Petro ordenen la libertad de 23 delincuentes que durante años tejieron la red criminal más potente que desafortunadamente hubiese tenido Antioquia», precisó Andrés Julián Rendón.