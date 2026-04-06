    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,664.41 (vigente 7 de abril)
    -Euro $ 4,254.28
    -Bitcoin US$ 69.863,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,75%
    -UVR: $ 406,11
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,31
    -Petróleo Brent US$ 112,44
    -Oro-Compra Banco de la República $ 520.864,52

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte