-Dólar TRM: $3,664.41 (vigente 7 de abril)

-Euro $ 4,254.28

-Bitcoin US$ 69.863,90

Tasa de Interés

-DTF: 9,75%

-UVR: $ 406,11

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,31

-Petróleo Brent US$ 112,44

-Oro-Compra Banco de la República $ 520.864,52