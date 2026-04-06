Más de 23 mil personas ascendieron este domingo al Sendero de Monserrate

Foto: IDRD

Más de 23 mil personas ascendieron hoy por el sendero, convirtiendo este emblemático lugar en un punto de encuentro de fe, tradición y cultura.

Desde muy temprano, miles de feligreses y visitantes de diferentes regiones de Colombia y del mundo llegaron a Monserrate, un destino que atrae a fieles y a turistas, en el que pueden disfrutar de una vista panorámica de Bogotá desde lo alto del cerro.

Hasta corte de las 2:00 p. m. habían subido 25.950 personas y habían bajado 18.959. Además, se prestaron 55 atenciones de salud en el sendero.

Este camino administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) consta de 1.605 escalones y tiene 2.350 metros de extensión. El IDRD no tiene competencia sobre otros servicios y locaciones aledañas al sendero.

Para acceder al sendero, puedes acercarte sin inscripción previa. El aforo será controlado directamente en el lugar.

Ingresa aquí para conocer horarios y más detalles del Sendero de Monserrate.