Trump: «La relación con Venezuela ha sido fantástica; podría ser a largo plazo»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este lunes que la relación con Venezuela «ha sido fantástica» y funciona «de maravilla».

«Venezuela ha funcionado de maravilla. Ahora mismo tenemos 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston. Ha sido fantástico. La relación con Venezuela ha sido fantástica. Podría ser a largo plazo», expresó el mandatario estadounidense a las afueras de la Casa Blanca.

Hace un mes, Trump manifestó que ya habían sido enviados 100 millones de barriles del hidrocarburo a Houston, donde se estaba refinando. En esa oportunidad, adelantó que otros 100 millones de barriles llegarían a esa ciudad, sin detallar en cuál fecha. Sin embargo, en estas nuevas declaraciones, no aclaró si se refiere el primer o segundo envío de crudo.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una instancia dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., retiró a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de la lista de Nacionales Especialmente Designados, uno de los mecanismos que tiene la Casa Blanca para imponer sanciones económicas a personas naturales o miembros particulares de un Gobierno.

Del mismo modo, el Gobierno de EE.UU. anunció la reanudación de las actividades de la Embajada estadounidense en Caracas, cuyas operaciones habían cesado en 2019, tras la ruptura de relaciones entre ambos países.

Este cambio en la postura hostil que mantuvo Washington con Caracas en los últimos veinte años, se produce tres meses después de la incursión militar para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Trump afirmó la semana pasada que los ingresos de su país por la venta de petróleo venezolano han superado varias veces el costo de la operación militar que realizó el pasado enero para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

«Recibimos 100 millones de barriles de petróleo en la primera semana. No solo hemos cubierto con creces el coste total del ataque, sino que probablemente hayamos ganado cuatro o cinco veces más lo que costó», declaró el mandatario estadounidense en una entrevista para Fox News.

Trump afirmó que actualmente, el país norteamericano está recibiendo «cientos de millones» de barriles de petróleo de Venezuela. «Les estamos dando mucho [dinero], y nos quedamos con mucho. A Venezuela le va mejor que nunca. Nos llevamos muy bien con ellos», destacó.

Además, el mandatario aseveró que al tener a «uno de los países petroleros más valiosos del mundo» de su lado, ahora Estados Unidos está produciendo «más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntos».

Sobre este viraje en las relaciones, la presidenta encargada aseveró que aunque hubo «momentos de mucha turbulencia», ambos gobiernos están dispuesto a «abonar una agenda diplomática constructiva bilateral». (Información RT).