Irán rechaza un alto el fuego y envía su propuesta para poner fin a la guerra

–Irán ha presentado su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, informa IRNA, citando a un reportero. Según la agencia, el país persa lo hizo a través de Pakistán.

El texto de la iniciativa, que consta de 10 párrafos, rechaza un alto el fuego, pero enfatiza la necesidad del fin definitivo de la guerra, respetando las consideraciones iraníes, explica IRNA.

La respuesta incluye una serie de demandas iraníes, entre ellas el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones.

El medio señala que «la presentación de este texto tuvo lugar después de que Irán demostrara, una vez más, su superioridad en la guerra» y tras «el catastrófico fracaso de la operación estadounidense».

Previamente, se había informado que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a «un fin permanente de la guerra».

Según el medio Axios, citando fuentes anónimas de Estados Unidos, Israel y regionales, los mediadores estarían debatiendo los términos de un acuerdo en dos fases: la primera fase implicaría un posible alto el fuego de 45 días, durante el cual las partes negociarían un fin permanente a la guerra, mientras que la segunda fase se centraría en llegar a un acuerdo para poner fin a la misma.

El alto el fuego podría extenderse si se necesita más tiempo para las negociaciones, señaló la información, añadiendo que la reapertura completa del estrecho de Ormuz y la resolución del tema del uranio altamente enriquecido de Irán solo podrían ser el resultado de un acuerdo final.

Anteriormente, se informó que EE.UU. había remitido a Irán un plan de paz que consistía en 15 puntos y abordaba los programas nuclear y de misiles balísticos del país persa, dos temas clave en los que no existe consenso entre las partes. Sin embargo, este paso parece no haber tenido ningún efecto, ya que los combates continúan. (Información RT).