Abren investigación a exdirector de la DNI por presuntamente ofrecer beneficios judiciales en reunión con abogado de ‘Papá Pitufo’

–La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Jorge Arturo Lemus Montañez (marzo de 2025 – enero 2026), por un presunto abuso de sus funciones, “al realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, durante dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025.

En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez “en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”.

Agregó el órgano de control que en esos encuentros el abogado Ramírez indicó “al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”.

Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si adelanta investigación por los audios de esas dos reuniones conocidos a través de medios de comunicación, y “en caso tal, practicar inspección disciplinaria al despacho en el que curse el proceso”.

Igualmente, se ordenaron inspecciones disciplinarias a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.