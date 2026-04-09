Alias “Mison”, cabecilla del grupo criminal ‘Los Maracuchos’, fue entregado a Colombia por las autoridades de Ecuador

–Tras ser capturado en territorio ecuatoriano, en una operación internacional coordinada entre las policías de los dos países, fue entregado a Colombia por las autoridades de la vecina República, Luis Rolando Osorio Arévalo, más conocido con el alias de «Mison», el excéntrico cabecilla de la banda criminal de «los maracuchos» que delinque en Bogotá.

Con un historial criminal de 10 años, ‘Mison’ fue entregado en el paso fronterizo de Rumichaca y ya fue enviado a prisión preventiva por homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de drogas, informó la Policía Nacional, la cual advirtió que este sujeto enfrenta una posible sentencia de al menos 32 años de cárcel.

Este peligroso delincuente, que hacia alarde de tener joyas de oro para su mascota y anillos de diamantes, era el responsable de sembrar el terror en Kennedy y el barrio Santa Fe.