Bogotá habilita en la Red CADE puntos de solicitud para acceder a internet gratis del programa ‘Conexión Social’

Foto: Portal Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa fortaleciendo la Red CADE como canal de acceso a servicios para la ciudadanía. En este marco, se habilitó en siete puntos de atención la solicitud de vinculación al programa ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

Esta estrategia está orientada a facilitar el acceso a internet sin costo para hogares en condición de vulnerabilidad, como parte de las acciones distritales para el cierre de brechas digitales y el fortalecimiento de capacidades que permitan el acceso a oportunidades educativas, laborales y de servicios.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán postularse al programa los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

Residir en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa o Kennedy.

Pertenecer a los estratos 1 o 2.

Estar clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén IV.

Contar con cobertura de la red ETB en su sector.

¿Dónde realizar la solicitud?

La ciudadanía puede adelantar este trámite de manera presencial, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., en los siguientes puntos de la Red CADE:

SuperCADE Américas – Avenida carrera 86 #43-55 sur en la localidad de Kennedy.

SuperCADE Bosa – Avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 localidad de Bosa.

SuperCADE Suba – Calle 145 #103B-90 localidad de Suba.

SuperCADE 20 de Julio – Carrera Quinta A #30C-20 sur localidad de San Cristóbal.

CADE Gaitana – Transversal 126 # 134 – 88 localidad de Suba.

CADE Santa Lucía – Avenida Caracas #41B-30 localidad de Rafael Uribe Uribe.

CADE Luceros – Carrera 17F #69A-32 sur localidad de Ciudad Bolívar.

Un servicio que acerca oportunidades

Con la incorporación de este servicio en la Red CADE, Bogotá continúa acercando la oferta institucional a la ciudadanía, facilitando la realización de trámites en un solo lugar y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los hogares beneficiarios.

La Red CADE se consolida así como un modelo de atención integral, que optimiza tiempos, reduce barreras de acceso y fortalece la relación entre la ciudadanía y la Administración distrital.