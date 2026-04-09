Ecuador elevó al 100% los aranceles a las importaciones desde Colombia

–Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas, señaló en un comunicado el Ministerio de Comercio Exterior de la vecina república.

«En ese marco, a partir del 1 de mayo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 50% al 100%», precisó.

Explica en el comunicado que «la medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera».

Y concluye: «Para el Ecuador, la seguridad, así como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, son una prioridad innegociable. Esta medida reafirma el compromiso del país de proteger a sus ciudadanos y resguardar la integridad de su territorio».

El hecho es que la medida fue una reacción del presidente Daniel Noboa luego que el presidente colombiano Gustavo Petro insistiera en exigir la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue apresado por supuestos actos de corrupción, reafirmando que Glas «es un perseguido político» en Ecuador.

La primera vez que lo hizo fue el 20 de enero pasado y Noboa respondió imponiendo aranceles a los productos colombianos, sin para nada mencionar que ese era el motivo.

Este miércoles, tras la nueva petición de Petro, el mandatario ecuatoriano, a través de su cancillería, envió un nota de protesta a Colombia y suspendió las conversaciones binacionales que se venían adelantando para tratar de solucionar el problema de los aranceles.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó la suspensión de las mesas técnicas de diálogo con Colombia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Glas.

Sommerfeld señaló que hasta que no exista un ambiente propicio con diálogo respetuoso no se retomarán las conversaciones.