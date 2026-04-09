-Dólar TRM: $3,642.93 (vigente 10 de abril)

-Euro $ 4,247.20

-Bitcoin US$ 72.361,40

Tasa de Interés

-DTF: 9,75%

-UVR: $ 406,54

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,30

-Petróleo Brent US$ 98,41

-Oro-Compra Banco de la República $ 532.914,79