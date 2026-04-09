Tuvieron que limpiar el Parque de los Hippies por consumir licor y estupefacientes en espacio público

Foto: Secretaría de Seguridad

Ciudadanos que se encontraban consumiendo licor y estupefacientes en el espacio público tuvieron que limpiar y embellecer el Parque de los Hippies, en Chapinero, como medida para compensar los comparendos que les impusieron uniformados de la Policía por comportamientos contrarios a la convivencia.

La intervención, que fue acompañada por los Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó durante un operativo interinstitucional enfocado en recuperar este punto de alta afluencia, donde las autoridades evidenciaron estas conductas que afectan el uso adecuado del espacio público.

En un primer momento, se hizo un llamado pedagógico para que cesaran estas acciones. Sin embargo, quienes no acataron la indicación fueron sancionados conforme a la normatividad vigente.

Como parte de la medida correctiva, algunos de los ciudadanos optaron por compensar el comparendo a través de jornadas de limpieza, en las que recolectaron residuos y aportaron al mejoramiento del entorno que estaban afectando.

“Estas medidas buscan que quienes afectan el espacio público entiendan el impacto de sus acciones y asuman un compromiso directo con la ciudad. No se trata solo de sancionar, sino de generar conciencia y corresponsabilidad en el cuidado de Bogotá”, afirmó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

Esta estrategia busca que las sanciones no solo tengan un carácter correctivo, sino también pedagógico, promoviendo la reflexión sobre el cuidado del espacio público y la corresponsabilidad en la convivencia.

El operativo fue liderado por los Gestores del Orden, en articulación con el equipo de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Policía de Bogotá, quienes continúan desarrollando acciones en territorio para recuperar espacios y fortalecer la convivencia en la ciudad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.