Muere a los 35 años Michael Patrick, actor de ‘Juego de tronos’

–(Imagen red social). El actor y guionista irlandés Michael Patrick falleció a los 35 años tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que «ataca los nervios que controlan el movimiento», informó People, citando a su esposa, Naomi Sheehan.

Patrick, que participó en la sexta temporada de ‘Juego de tronos’, murió en cuidados paliativos. También actuó en ‘Blue Lights’, ‘This Town’ y en la serie ‘My Left Nut’, que coescribió, así como en otros proyectos televisivos.

Sheehan detalló que «tristemente, Mick falleció anoche en el Northern Ireland Hospice», precisando que había sido ingresado diez días antes y que había fallecido en paz, rodeado de su familia y amigos.»Las palabras no pueden describir lo devastados que estamos», añadió.

Al actor le fue diagnosticada su enfermedad el 1 de febrero de 2023. En su última publicación en redes sociales, el pasado 6 de febrero, Patrick reveló que su neurólogo estimaba que solo le quedaba un año de vida y escribió que «todavía hay mucho por vivir y mucho planeado». Su trabajo más reciente fue en la película alemana Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln (2025).

Su trayectoria incluye formación en la Universidad de Cambridge y en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres, donde actuó con la famosa compañía de comedia Cambridge Footlights. Más tarde asistió en la misma ciudad a la Academia de Artes Teatrales Mountview. (Información RT).