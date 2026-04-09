Colombia rinde homenaje a más de 10 millones de víctimas del conflicto armado

–Más de 10 millones de personas en Colombia han sido víctimas del conflicto armado. No son una cifra: son vidas marcadas por la violencia, con historias y realidades diversas que exigen respuestas diferenciadas, precisó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en la conmemoración este 9 de abril del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La Defensora hizo «un llamado a avanzar en la garantía de sus derechos, reconociendo que la memoria es un compromiso con la verdad y una condición necesaria para la reconciliación».

La funcionaria advirtió que «el Estado tiene una deuda histórica con las víctimas» y consideró que es urgente avanzar en la reglamentación e implementación de la Ley 2421 de 2024, «para garantizar respuestas integrales en asistencia, atención y reparación, que contribuyan al restablecimiento de sus derechos».

Más de 10 millones de personas en Colombia han sido víctimas del conflicto armado. No son una cifra: son vidas marcadas por la violencia, con historias y realidades diversas que exigen respuestas diferenciadas. En el #DíaNacionalDeLasVíctimas, la Defensora del Pueblo, @MarnIris,… pic.twitter.com/Qr4vbcJS0o — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 9, 2026

El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado fue establecido por la Ley 1448 de 2011 para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la no repetición.

«Esta fecha también remite al 9 de abril de 1948, día del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, un acontecimiento que marcó para siempre la historia del país», señaló el Centro Nacional de Memoria Histórica promotor de un acto en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá en el cual se dará a conocer el «Complejo de las memorias», una apuesta por dignificar las voces de los territorios y comprender más de 75 años de conflicto armado interno.

Bajo la dirección de María Gaitán Valencia, cerca de 80 líderes territoriales, custodios de la memoria y provenientes de regiones afectadas por masacres, desapariciones, despojo y exilio, se reúnen para articular un relato colectivo sobre más de 75 años de conflicto armado interno y rendir tributo a los más de 310 lugares de memoria identificados en el país.

La programación iniciará con el «Espacio de Luciérnagas», que dará la bienvenida a los asistentes con la presencia de cantaoras territoriales. Posteriormente, en el escenario se recorrerán salas y espacios del Museo de Memoria de Colombia; acto seguido, 60 líderes y lideresas emergerán desde la platea en penumbra con luces encendidas para enunciar sus nombres y causas, dando paso a la lectura de testimonios regionales. El cierre estará marcado por un relevo simbólico y generacional entre las cantaoras del Pacífico y el Coro Filarmónico Infantil, el cual interpretará piezas en homenaje a sobrevivientes y familiares de las víctimas de los genocidios en Colombia.

En el escenario coincidirán figuras clave de la dignidad nacional como Margarita Restrepo, Pastora Mira, Luz Marina Pinzón y Jacqueline Castillo. La jornada también contempla la participación de referentes de la verdad como Jineth Bedoya, Helena Urán, Gloria Gaitán y Jael Quiroga, junto a autoridades étnicas de los pueblos arhuaco, misak, yanacona y barasano. Asimismo, la presencia del exilio estará representada por voces procedentes de Washington y Europa, subrayando el carácter transnacional de la victimización en Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, señaló que en la fecha se reconoce el valor de las alianzas que permiten avanzar hacia una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición.

Destacó el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana, GIZ, a través del proyecto ‘Apoyo al funcionamiento y a la eficiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia’, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), e implementada por la GIZ.

Este respaldo ha sido clave para fortalecer la labor de la JEP y garantizar que las víctimas, sus derechos y su dignidad estén en el centro del proceso.

En este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, reconocemos el valor de las alianzas que permiten avanzar hacia una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición. Destacamos el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana, GIZ, a… pic.twitter.com/IX44HAIHFE — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 9, 2026

El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, destacó que en la fecha «nos unimos como nación para honrar la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado. Desde aquel suceso en 1948 que marcó nuestra historia, el camino hacia la resiliencia ha sido largo, pero nuestra voluntad de reconstrucción social es inamovible», precisó.

Agregó que en la Policía, el dolor de las víctimas es también el nuestro. «Reconocemos con profundo respeto a los más de 9 millones de colombianos afectados, entre ellos 101.785 integrantes de la institución».

¡?????? ??? ?? ??????? ? ?? ???????? ?? ???????? ?????????! Hoy, 9 de abril, nos unimos como nación para honrar la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado. Desde aquel suceso en 1948 que marcó nuestra historia, el… pic.twitter.com/ZNPZzQcmYL — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 9, 2026

«Caravana por la Memoria 2026» recorrerá Cundinamarca

De otro lado, de este 9 al 14 de abril de 2026, el Centro Nacional de Memoria Histórica liderará la «Caravana por la memoria 2026″ por municipios de Cundinamarca, que culminará con un gran encuentro regional en Fusagasugá

El objetivo es el de promover el diálogo interregional, la visibilización y la escucha de la memoria histórica en los territorios, además de fortalecer los procesos organizativos de víctimas y comunidades.

La iniciativa reúne a organizaciones de víctimas, procesos comunitarios, instituciones y delegaciones de 22 departamentos del país y 35 municipios de Cundinamarca en un recorrido que conectará memoria, cultura y territorio.

La caravana parte desde Bogotá en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, y avanzará por municipios como Caparrapí, Guaduas, San Juan de Rioseco, Albán (Chimbe), Viotá y Fusagasugá.

Durante seis días, la caravana participará en diferentes actos simbólicos, expresiones culturales, recorridos por lugares de memoria y encuentros comunitarios que visibilizan las historias de resistencia en Cundinamarca.

Entre los momentos más significativos se destacan:

-El Museo de la Memoria de Yacopí, que será expuesto en Caparrapí, con la participación de expresiones de memoria de La Palma, Útica, La Peña y Guaduas.

-En Guaduas, «La alborada por la memoria en el río Magdalena», en reconocimiento del río como víctima del conflicto.

-Un acto simbólico en el puente de la Libertad en Cambao, San Juan de Rioseco, en reconocimiento a las víctimas de los orígenes del conflicto en los años 40.

-Recorridos por los murales de la memoria de Guasabara, en Bituima, y el espacio de memoria de la casa de las víctimas en Chimbe (Albán), donde llegarán delegaciones de Guatavita, Tocancipá, Zipaquirá, Bojacá, Facatativá, Sasaima, Beltrán y San Francisco a un intercambio regional de memoria.

-En Viotá se participará en espacios de memoria, resistencia y construcción de una paz justa en la Casa Cultural Domingo Monroy y el IALA María Cano.

-Encuentros culturales, artísticos y pedagógicos liderados por organizaciones de víctimas y por comunidades indígenas y campesinas, durante todo el recorrido.

-Fusagasugá, epicentro del Encuentro Regional de Memoria

En Fusagasugá se desarrollará el Encuentro Regional de Memoria Histórica de Cundinamarca, un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva.

Allí se llevará a cabo:

-La presentación del Plan Territorial de Memoria Histórica de Cundinamarca (PTM).

-Conversatorios sobre lugares y espacios de memoria a nivel regional y nacional.

-Una gran mándala colectiva de memoria, construida por las delegaciones participantes.

-Un acto ritual de cierre y el Festival por la Vida y la Memoria.

El cierre de la Caravana por la Memoria de Cundinamarca será el 14 de abril en la casa de la memoria de Mafapo, donde las y los participantes expresarán sus conclusiones e impresiones de lo vivido durante todo el recorrido.

La caravana hace parte de las acciones definidas en el Plan Territorial de Memoria de Cundinamarca, que busca consolidar procesos colectivos de memoria como base para la construcción de paz en el departamento.

Bajo el lema «La memoria florece en el territorio», esta movilización reafirma el papel de las comunidades como protagonistas de la reconstrucción histórica y la defensa de la vida, la dignidad, la justicia y la paz.