Resultados de las loterías y chances de este jueves 9 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 9 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8162 – La 5ta 6 – Tarde 5179 – La 5ta 6
Culona
Día 7786 – Noche 8928
Astro Sol
0878 – Signo Aries
Pijao de Oro
5751 – La 5ta 4
Paisita
Día 8384 – La 5ta 0 – Noche 1273 – Zorro
Chontico
Día 8561 – La 5ta 4 – Noche 2881 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 8662 – La 5ta 7 – Noche 3505 – La 5ta 0
Sinuano
Día 2054 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 983 – Noche
Play Four
Día 5557 – Noche
Samán
Día 6073
Caribeña
Día 5985 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 3620 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 0443 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 2486 – La 5ta 9 – Tarde 8294 – La 5ta 9