Equipo Bogotá logró seis medallas de oro en la primera jornada de la Copa Nacional de Paracycling 2026

Foto: IDRD.

Con éxito inició la participación del Equipo?Bogotá en la Copa Nacional de Paracycling, que se desarrolla en el Autódromo de Tocancipá, primer evento del sector en la temporada, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. La delegación de la capital ya ha logrado seis medallas oro al cerrar la jornadas de competencia este jueves 9 de abril de 2026.

Durante la primera jornada el balance fue positivo para la delegación apoyada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Seis oros, dos platas y dos bronces llevaron a la representación capitalina a lo más alto del medallero, liderando la clasificación general con un total de 10 preseas, seguidos de Cundinamarca (cuatro oros, una plata y cinco bronces) y Antioquia con tres medallas doradas.

Un total de 142 paraciclistas de 16 ligas del país participan en el certamen, que sirve de sumatoria para el escalafón nacional.

Resultados de Equipo Bogotá en Tocancipá

Los oros en las pruebas contrarreloj los consiguieron Natalia Hernández (II1), Paula Ossa (C5), Juan Gómez (C4), Esneider Muñoz (C3), Eulises León (C2) y César Fernández (T1).

Las platas fueron para el tándem femenino Sara Cruz y Lina Dueñas (clase B) y David Romero (C3).

Los bronces los lograron Elver Ramírez (C15) y Wílmar Fernández (C5).

Paula Ossa, oro en C5, se mostró satisfecha por el resultado obtenido además de expresar sus expectativas para afrontar las competencias en ruta, donde también se destaca. Natalia Hernández, oro en II1 aseguró que sus condiciones de carrera fueron óptimas para lograr el primer lugar. Por su parte, Lina María Dueñas y Sara Valentina Cruz, equipo de Tanden que obtuvo medalla de plata, destacaron su rendimiento durante su primera carrera en esta categoría.

Este jueves nueve de abril el Equipo?Bogotá volverá a rodar en las pruebas de fondo donde se espera que aumente el medallero para el Distrito.