Trump amenaza con ataques a Irán «más fuertes de lo que nadie haya visto jamás» de no prosperar la tregua

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó nuevas amenazas a Irán en el segundo día de la tregua acordada con la nación persa.

«Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado», escribió en Truth Social.

«Si por cualquier razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces ‘empezará el tiroteo’, más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás», agregó.

«Se acordó, hace mucho tiempo, y pese a toda la falsa retórica en sentido contrario: no armas nucleares y el estrecho de Ormuz estará abierto y seguro. Mientras tanto, nuestro gran Ejército se está cargando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡EE.UU. ha vuelto!», concluyó.