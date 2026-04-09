Irán denuncia «violación de tregua» por ataques en Líbano

–Los ataques israelíes este miércoles contra el Líbano constituyen una «grave violación» del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, dijo este jueves a la BBC el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, .

«No se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente al Líbano, y luego que tu aliado inicie una masacre», afirmó Khatibzabeh al programa Today de Radio 4 de la BBC.

EE. UU. debe elegir entre la guerra y la paz porque «no pueden tener ambas cosas a la vez, son mutuamente excluyentes, eso está muy claro», agregó el viceministro, que calificó de «especie de genocidio» los ataques israelíes contra el Líbano.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que continúan atacando a Hezbolá en el Líbano y que las fuerzas del país hebreo asesinaron en Beirut al secretario personal del secretario general del movimiento libanés, Ali Yusuf Harashi.

«Seguimos golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación», escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Igualmente señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron durante la noche una serie de infraestructuras pertenecientes a Hezbolá en el sur de Líbano. «Pasos fronterizos que se utilizaban para trasladar miles de armas, cohetes y lanzadores, así como almacenes de municiones, lanzadores y cuarteles de Hezbolá», detalló.

Netanyahu reiteró que su «mensaje es claro» y advirtió que continuarán «golpeando a Hezbolá donde sea necesario», hasta devolver «seguridad» a los ciudadanos israelíes en el norte.

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, advirtió este jueves a Israel que sus ataques «desmesurados» contra el Líbano ponen en riesgo el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y pidió que la tregua se extendiera al Líbano.

«Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse al Líbano», dijo la representante europea a través de redes sociales.

Kallas añadió que los ataques israelíes contra el Líbano de anoche «causaron cientos de muertos (…) lo que hace difícil argumentar que unas acciones tan desmesuradas puedan considerarse legítima defensa». (Información DW y RT).