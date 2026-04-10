Colombia responde al conflicto comercial e impondrá arancel del 100% a productos ecuatorianos

El Gobierno de Colombia anunció este viernes, 10 de abril de 2026, la implementación de un arancel del 100% a las importaciones provenientes de Ecuador, como una medida de reciprocidad ante las restricciones previas impuestas por el país vecino. Esta decisión, formalizada a través de un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca equilibrar las condiciones de mercado para los productores nacionales que se han visto afectados por las políticas arancelarias de Quito, marcando uno de los puntos más críticos en las relaciones comerciales binacionales de la última década.

Impacto y contexto de la medida

La administración colombiana argumenta que esta medida es estrictamente defensiva. Durante los últimos meses, el flujo de productos colombianos hacia Ecuador enfrentó barreras que, según Bogotá, vulneran los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN). Con este nuevo gravamen, sectores clave como el agrícola, el de manufacturas y el automotriz experimentarán un cambio drástico en la estructura de costos de importación, lo que presumiblemente reducirá la competitividad de los productos ecuatorianos en las vitrinas colombianas.

Expertos en comercio exterior advierten que, si bien la medida protege la industria local de forma inmediata, existe el riesgo de un desabastecimiento parcial en ciertos insumos básicos y una escalada inflacionaria en productos de la canasta familiar que dependen de la cadena de suministro ecuatoriana. El Ministerio de Comercio ha señalado que mantendrá mesas de diálogo abiertas, supeditando el desmonte del arancel a que Ecuador elimine las restricciones impuestas originalmente a las exportaciones colombianas.

Implicaciones legales y regionales

Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno de Colombia prepara la defensa de esta resolución ante los tribunales de la CAN, anticipándose a las posibles demandas que el gobierno ecuatoriano pueda interponer. Por su parte, los gremios de transportadores y exportadores de ambos lados de la frontera han expresado su preocupación por las pérdidas millonarias que esta parálisis comercial podría generar en los departamentos fronterizos de Nariño y Carchi.