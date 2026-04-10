Bogotá en alerta por aumento de muertes en las vías durante primeros meses del año

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá enfrenta una realidad que no puede pasar desapercibida. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, 162 personas han perdido la vida en las vías, lo que significa un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025.

Durante la temporada de Semana Santa, siete personas perdieron la vida por siniestros viales (incluyendo el fin de semana de éxodo): cuatro motociclistas, dos peatones y un ciclista. En seis de estos casos, las muertes estuvieron relacionadas con la realización de maniobras peligrosas o no mantener una distancia segura entre vehículos.

Este es un panorama que enciende las alarmas y hace un llamado urgente a todos los usuarios de la vía para que decidan y actúen con responsabilidad en las vías.

Un problema de salud pública, con los usuarios más vulnerables de las vías como sus principales víctimas

El análisis de este panorama evidencia patrones que permiten focalizar las acciones e intervenciones adelantadas por Bogotá, así como la urgencia de que todos los usuarios de las vías adopten comportamientos responsables al moverse por la ciudad:

? Con el 44 % de las fatalidades registradas durante entre el 1 de enero y el 5 de abril, los motociclistas son el actor vial que más está muriendo en las vías de Bogotá.

? Seguidos están los peatones (38 %), ciclistas (14 %) y usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas (4 %).

? En el caso de los peatones, el 58 % de las víctimas fatales se concentran en adultos mayores, lo que evidencia su vulnerabilidad.

? El 71 % de las fatalidades ocurren en vías arteriales, donde se registran mayores velocidades.

? En el 62 % de las fatalidades ha estado involucrada una motocicleta, ya sea como víctima o como vehículo implicado.

? Las principales interacciones fatales son: motociclista-peatón, que no muestra variaciones frente al mismo período de 2025 y motociclista-transporte de carga, que ha aumentado en un 16 %.

? Los martes y miércoles concentran la mayor cantidad de fatalidades y el 15 % de las muertes ocurren entre las 10:00 p.m. y la medianoche.

? La avenida NQS, entre calles 1 y 68, es uno de los tramos más críticos en el año con un registro de 13 fallecimientos por siniestros viales.

Un llamado urgente a la corresponsabilidad en las vías

La siniestralidad vial en lo que va de este año confirma que, aún con la reducción en el número de víctimas fatales registrada en 2025 frente a 2024, el reto persiste, por lo tanto se hace un llamado urgente a la corresponsabilidad en las vías.

“Este panorama nos deja historias inconclusas, sueños sin cumplir y familias que hoy viven vacíos irrecuperables. Son un llamado de alerta que nos involucra a todos. Desde la Secretaría Distrital de Movilidad seguimos actuando a diario con intervenciones que han demostrado que salvan vidas, pero necesitamos de todas las persona que se mueven en Bogotá, de sus decisiones y acciones responsables en la vía, porque todos los siniestros viales son evitables y porque hacer que la vida sea la prioridad en las vías es un propósito que nos une a todos”, manifestó Claudia Díaz, secretaria Distrital de Movilidad.

Recomendaciones para una movilidad segura

Para proteger la vida y reducir el riesgo de siniestros viales, la entidad hace las siguientes recomendaciones:

? No exceder los límites de velocidad: 50 km/h en vías principales y 30 km/h en zonas residenciales y escolares. El exceso de velocidad mata y se mantiene como el principal factor de riesgo en las vías de Bogotá.

? No conducir si se han consumido bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

? Respetar todas las señales de tránsito.

? Priorizar y proteger a los usuarios más vulnerables de las vías: peatones, ciclistas y motociclistas.

? Se hace un llamado urgente a los usuarios de motocicleta, quienes siguen siendo el usuario vulnerable más afectado en las vías de Bogotá por siniestros viales. Es indispensable no realizar maniobras peligrosas, como zigzagueos, conducción entre vehículos, mantener distancia de seguridad, principalmente con vehículos de grandes dimensiones como camiones, volquetas y tractocamiones. Adicionalmente, portar siempre, y correctamente, los elementos de protección personal como casco, rodilleras, chaqueta con airbag, etc., y prendas reflectivas, cuando se presenten condiciones de baja visibilidad y en la noche.