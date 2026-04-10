-Dólar TRM: $3,631.49 (vigente 11, 12 y 13 de abril)

-Euro $ 4,265.80

-Bitcoin US$ 73.178,50

Tasa de Interés

-DTF: 9,75%

-UVR: $ 406,68

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,30

-Petróleo Brent US$ 95,84

-Oro-Compra Banco de la República $ 529.919,03