    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,631.49 (vigente 11, 12 y 13 de abril)
    -Euro $ 4,265.80
    -Bitcoin US$ 73.178,50

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,75%
    -UVR: $ 406,68
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,30
    -Petróleo Brent US$ 95,84
    -Oro-Compra Banco de la República $ 529.919,03

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