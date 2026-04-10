Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este viernes 10 y sábado 11 de abril

Crédito: Kike Barona

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. La primera jornada será este viernes 10 de abril a las 7:00 p.m. y la segunda jornada es el sábado 11 de abril de 2026, a las 4:00 p. m. ¡Ambos conciertos con entrada libre hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Juan Pablo Valencia, y con la participación del Coro Filarmónico Juvenil, realizará dos conciertos en el marco de la franja “Presencias, sonidos y ecos”; en los que interpretará, además, dos obras de Carolina Noguera Palau: “Furias” (para violín y piano) y “Gritos de fuego, patrias de papel”.

Viernes 10 de abril de 2026 – En el marco de la franja “Presencias”

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Hora: 7:00 p. m.

Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 11 de abril de 2026 – En el marco de la franja “Presencias”

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Entrada libre hasta completar aforo.

Juan Pablo Valencia Heredia, director de orquesta (Colombia)

Director de orquesta con una carrera artística versátil, Juan Pablo Valencia Heredia pertenece a una generación de músicos colombianos que han dado el salto a la dirección orquestal tras una extensa trayectoria profesional como instrumentista.

Entre sus reconocimientos artísticos destacan ser el ganador del Primer Concurso Internacional de Dirección “Ferit Tüzün” en Turquía (octubre 2023), beneficiario de la Beca Andrés Orozco-Estrada (diciembre 2021), ganador del Grammy Latino en 2021 con el proyecto “Tú Rockcito Filarmónico”, y la grabación discográfica de cuatro sinfonías de Beethoven en el proyecto “Beethoven en Medellín” con la Orquesta Filarmónica de Medellín (2019).

Nacido en Medellín (Colombia), realizó sus estudios de maestría en dirección de orquesta con los maestros Cecilia Espinosa y Alejandro Posada en la Universidad Eafit; música con énfasis en violonchelo en la Universidad Eafit con el maestro Ludmil Vassilev; y realizó un curso de posgrado, especialidad violonchelo, en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con Marius Díaz Lleal.