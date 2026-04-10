Entablan megademanda contra WhatsApp por «el mayor fraude al consumidor en la historia»

–Ciudadanos estadounidenses presentaron a finales de marzo una demanda colectiva contra Meta «a nombre de todos los usuarios de WhatsApp» en EE.UU, alegando que el gigante tecnológico ha permitido en secreto que sus empleados y otros terceros intercepten, lean y almacenen mensajes de los usuarios de la mensajería, según informa el portal especializado ClassAction.

La demanda recuerda que la propia aplicación muestra un mensaje a los usuarios: «Solo tú y la persona con la que hablas pueden leer o escuchar lo que se envía, ni siquiera WhatsApp». Sin embargo, se precisa que esta promesa fundacional se viola sistemáticamente.

Según la denuncia, existe una «puerta trasera» en el código fuente de WhatsApp que permite a empleados de Meta y WhatsApp, así como a contratistas externos, «eludir el cifrado para ver los mensajes privados de los usuarios».

El caso detalla que, en algún momento de 2021 o 2022, WhatsApp contrató a cientos de revisores de la empresa Accenture para moderar el contenido de mensajes supuestamente cifrados. Así, la demanda afirma que «una vez que un mensaje de usuario era marcado por posible fraude, días de mensajes eran enviados a través del portal para ser revisados», y que «los nombres de usuario y la información del perfil eran visibles para los revisores, junto con el contenido de los mensajes».

En medio de las discusiones sobre la seguridad y privacidad de Meta, el cofundador de Telegram, Pável Dúrov, calificó este viernes el sistema de cifrado de WhatsApp como «el mayor fraude al consumidor en la historia». En su ‘post’ en X, Dúrov indicó que la compañía «engaña a miles de millones de usuarios», y que, a pesar de sus promesas de privacidad, «lee los mensajes de los usuarios y los comparte con terceros». «Telegram nunca ha hecho esto, y nunca lo hará», sentenció el fundador de la aplicación de mensajería.

El magnate tecnológico estadounidense Elon Musk se sumó a las críticas con un mensaje contundente en X. «No se puede confiar en WhatsApp», escribió, instando a los usuarios a cambiar a ‘X Chat’ para llamadas y mensajería, ya que, según él, ofrece el «gran beneficio de una privacidad real». (Información RT).