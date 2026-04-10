Se registraron restricciones en la vía al Llano Bogotá-Villavicencio por travesía ciclística

Foto: Coviandina.

Hoy viernes 10 de abril de 2026, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tuvo cierres por el desarrollo de travesía ciclística con la participación de cerca de 17 mil ciclistas. Esta actividad deportiva generó cierres en este corredor nacional y de ingreso y salida de la capital del país y conexión con los Llanos Orientales. Los cierres previstos se registraron desde las 5:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Por esta travesía ciclística, se registra alta congestión en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme. Esta situación puede generar retrasos en rutas TransMiZonales de TransMilenio que operan en el sur de la capital.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy viernes 10 de abril de 2026

El Concesionario Coviandina y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) informan:

Corte 10.17 a. m.

¡Atención! A esta hora la Policía de Tránsito y Transporte habilita el tráfico vehicular por el sector de El Uval. Por favor, conserve su distancia y no exceda los límites de velocidad, recuerde que continúa la travesía ciclística por esta importante vía.

Corte 9:50 a. m.

A esta hora, los ciclistas avanzan por el peaje de Naranjal en sentido Bogotá–Villavicencio. Se mantienen los cierres viales en los puntos previamente establecidos. Atienda las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.

Corte 8:41 a. m.

A esta hora se realiza cierre total en el túnel Buenavista I y peaje Pipiral por travesía ciclística sentido Bogotá-Villavicencio en el marco de la celebración del cumpleaños de Villavicencio.Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.

Corte 8:14 a. m.

A esta hora se realiza cierre total en el sector de Llano Lindo debido a la travesía ciclística sentido Bogotá-Villavicencio en el marco de la celebración del cumpleaños de Villavicencio-Meta. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.

Corte 7:58 a. m.

Continúa evento deportivo travesía ciclística en Vía Bogotá -Villavicencio con ?alto flujo Vehicular y de ciclistas en el corredor de la avenida Boyacá en la localidad de Usme. ? Hay afectación en la movilidad? en salida de vehículos de carga y otros automotores por el sur de la capital.

?????Grupo Guía y Agentes Civiles en la avenida Boyacá y en la Vía al Llano en Usme ?.

Corte 7:56 a. m.

Avanza la travesía ciclística sentido Bogotá -Villavicencio en el marco de la celebración del cumpleaños de Villavicencio-Meta.Transite con precaución y conserve su distancia. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. Seguiremos informando.

Corte 7:23 a. m.

A esta hora se da inicio a la travesía ciclística sentido Bogotá -Villavicencio en conmemoración al cumpleaños de Villavicencio-Meta, conserve su distancia y esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. ¡

Corte 6:50 a. m.

Así opera la vía en estos momentos por «Travesía Ciclística» hay Cierre k35+000 Vcio/Btá , sector Puente Real, entrada a Une, entrada a Chipaque y en el sector del Uval sentido Btá/Vcio. Siga las recomendaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. Tiempo seco.

Corte 6:34 a. m.

?Continúa evento deportivo travesía ciclística en la Vía Bogotá-Villavicencio. ? Hay alto flujo vehicular y de ciclistas en el corredor de la avenida Boyacá desde Doña Juana hasta la Y en Yomasa.

? Grupo Guía y ????Agentes Civiles gestionan la movilidad y seguridad de actores viales en la vía.

Corte 6:20 a. m.

A esta hora se realiza cierre en el sector de Puente Real y entrada a UNE sentido Villavicencio-Bogotá por motivo de la travesía ciclística. Esté atento a las indicaciones

Corte 5:30 a. m.

?Se registra alto flujo vehicular en el corredor de la avenida Boyacá sentido sur a norte en la localidad de Usme.

?La congestión se registra desde la diagonal 68 sur hasta la carrera 14R?.

????Grupo Guía gestiona la movilidad en el corredor vial.

Corte 5:50 a. m.

Atención las autoridades informan: Se realiza cierre en PR 35+00 sentido Villavicencio/Bogotá según PMT para el evento «Travesía Ciclística» organizado por la Alcaldía de Villavicencio en sus 186 años de fundación. ¡Siga recomendaciones!

Cronograma de cierres en la Vía Bogotá-Villavicencio por la travesía ciclística 2026

Si requieres desplazarse a Bogotá desde Villavicencio, Pipiral, Guayabetal o Quetame, deberá transitar por el K35+000 – El Tablón antes de las 5:00 a.m.

Sentido Bogotá a Villavicencio

Los ciclistas deberán transitar por el semáforo de Comuneros antes de las 6:00 a. m. y por el semáforo del Uval hasta las 6:30 a. m.

Después de este horario, no se permitirá el paso de más personas, con el objetivo de habilitar el tráfico vehicular en el menor tiempo posible.

Cierres desde el Tablón hasta el kilómetro 0

Sector El Tablón: 5:00 a. m.

Sector Puente Real: 5:20 a. m.

Entrada a UNE: 5:40 a. m.

Peaje Boquerón: 6:40 a. m.

Cierres sentido Villavicencio a Bogotá intersección Fundadores y Peaje Naranjal