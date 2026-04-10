Interpol emite circular roja contra cabecillas de la Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe

La Interpol ha activado oficialmente este 10 de abril de 2026 una circular roja contra seis de los principales cabecillas de la estructura armada Segunda Marquetalia, debido a su presunta autoría intelectual en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en Bogotá. La medida busca la localización y captura de estos individuos en 196 países, tras la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia, en un esfuerzo por evitar que el crimen quede en la impunidad y desarticular los nexos internacionales de esta organización disidente.

Persecución internacional y recompensas

La decisión de la organización policial internacional se produce luego de que las investigaciones de la Fiscalía determinaran que el asesinato del líder político fue el resultado de una operación criminal coordinada. Según el ente investigador, la Segunda Marquetalia habría definido el objetivo y la planeación del ataque, mientras que una red delictiva urbana se encargó de la ejecución material en el barrio Modelia, al occidente de la capital colombiana.

Entre los sujetos requeridos por la justicia internacional se encuentran:

Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez»

José Manuel Sierra Sabogal, alias «Zarco Aldinever»

Gener García Molina, alias «Jhon 40»

Alias «Rusbel» o «Rumba»

Alias «Enrique Marulanda»

Kendry Téllez Álvarez, alias «Yako»

El Gobierno Nacional ha reafirmado el ofrecimiento de cuantiosas recompensas para quien brinde información que conduzca al paradero de estos hombres. Por alias «Iván Márquez» se ofrecen hasta 5.000 millones de pesos, mientras que por los alias «Jhon 40» y «Zarco Aldinever», la suma asciende a 4.000 millones de pesos por cada uno.

Contexto del caso

El proceso judicial ha avanzado tras testimonios clave de condenados por el caso, quienes señalaron directamente a la cúpula de la disidencia de las Farc como los ordenadores del atentado. Las autoridades sospechan que los presuntos implicados podrían estar refugiándose en territorio venezolano, lo que hace de la circular roja de Interpol una herramienta jurídica vital para su posible extradición en caso de ser capturados en el extranjero.

El director de la Dijín, coronel Elver Alfonso Sanabria, enfatizó que la cooperación internacional es fundamental, ya que el crimen no solo buscaba eliminar a una figura pública, sino generar una desestabilización en el escenario político del país.