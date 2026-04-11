A la cárcel los presuntos responsables del secuestro y asesinato de profesor universitario Neill Felipe Cubides

Foto: Fiscalía General de la Nación

En Bogotá la justicia muestra resultados. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro hombres por su presunta responsabilidad en el secuestro, hurto y posterior crimen del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza.

El pasado 15 de enero, en la localidad de Chapinero, el profesor tomó un taxi al que metros más adelante se subieron violentamente otros hombres. En el carro, fue atacado con armas cortopunzantes y golpeado para obligarlo a entregar las claves de sus tarjetas bancarias. Finalmente, la víctima fue asfixiada y el cuerpo abandonado e incinerado en la zona rural de Usme.

Estos cuatro hombres, hoy procesados, fueron imputados por tres conductas agravadas: los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo. Además, son señalados de cometer ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptaron.

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Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.