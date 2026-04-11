La troncal de la 68 presenta un avance de 77.24%

Captura de pantalla video de TransMilenio.

Con un avance del 77.24%, con corte a abril de 2026, la troncal 68 avanza y está cambiando la cara de Bogotá. Desde estaciones de alta capacidad hasta puentes vehiculares de casi un kilómetro de longitud, cada grupo representa una solución para miles de bogotanos.

El Grupo 1 va de la autopista Sur hasta la Calle 18 Sur. Tiene 3 estaciones, el puente vehicular de la Autopista Sur y la integración con la primera línea del Metro en la Avenida 1 de Mayo con avenida 68.

El Grupo 2 tiene 3 estaciones, incluye la estación de mayor demanda del sistema y el puente de la calle 3 para TransMiZonal.

En el Grupo 3 avanza la construcción del deprimido vehicular que conecta la avenida 68 con la troncal Américas.

En el siguiente post en la red social observa cómo será una de las tres estaciones del Grupo 4, ubicada entre la calle 12A y la avenida La Esperanza. Este grupo también tendrá un deprimido peatonal para conectar con la estación calle 13:

Y el tramo 5, desde octubre del año pasado ya está operando el puente que conecta la troncal calle 26 con la troncal avenida 68.