Bogotá, Chía y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 11 de abril
Foto: Enel Colombia
Este sábado 11 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 11 de abril
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 – Barrio Bella Suiza.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio San Luis.
Localidad de Usme
Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur – Barrio La Fiscala Norte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 11 de abril
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Sector Bojacá, de la calle 34 a calle 36 entre carrera 0 a carrera 2.
Municipio de Soacha – Comuna 5, en Cundinamarca
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio Zona Industrial Cazucá.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.