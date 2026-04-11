Bogotá, Chía y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 11 de abril

Foto: Enel Colombia

Este sábado 11 de abril de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 11 de abril

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 – Barrio Bella Suiza.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio San Luis.

Localidad de Usme

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur – Barrio La Fiscala Norte.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 11 de abril

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Sector Bojacá, de la calle 34 a calle 36 entre carrera 0 a carrera 2.

Municipio de Soacha – Comuna 5, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio Zona Industrial Cazucá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: