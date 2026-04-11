    • Bogotá

    Estos son los Ecopuntos en Bogotá habilitados para el sábado 11 de abril del 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra un ecopunto ubicado en la ciudadFoto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Usme, Usaquén y más localidades, del 11 de abril del 2026.

    A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

    Conoce los puntos de recolección para este semana en las siguientes imágenes?? 

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