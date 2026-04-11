Participe este sábado 11 de abril en una nueva jornada de adopción en Gran Estación II

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a la ciudadanía a sumarse a una nueva jornada de adopción de perros y gatos este sábado 11 de abril de 2026, en el Centro Comercial Gran Estación II, en el Costado Esfera De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.

El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, ofrecerá acompañamiento a los participantes para brindarles orientación sobre el animal más apto para recibirlo en su hogar.

Puedes conocer más detalles en la siguiente publicación del IDPYBA en la red social Instagram:

Ten en cuenta los requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA

Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar. La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía. Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental. En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados. En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.

Estas jornadas crean oportunidades para consolidar a Bogotá como un espacio animalista, donde el respeto y amor son características de una ciudad interespecie.

Recuerda: este sábado 11 de abril de 2026, en el Centro Comercial Gran Estación II, ubicado en la carrera Avenida Carrera 60 #24 09, Costado Esfera. Agéndate de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. ¡No faltes!