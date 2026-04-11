Participe este sábado 11 de abril en una nueva jornada de adopción en Gran Estación II
Foto: IDPYBA.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a la ciudadanía a sumarse a una nueva jornada de adopción de perros y gatos este sábado 11 de abril de 2026, en el Centro Comercial Gran Estación II, en el Costado Esfera De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.
El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, ofrecerá acompañamiento a los participantes para brindarles orientación sobre el animal más apto para recibirlo en su hogar.
Puedes conocer más detalles en la siguiente publicación del IDPYBA en la red social Instagram:
Ten en cuenta los requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA
- Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.
- La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
- Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
- En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
- En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.
Estas jornadas crean oportunidades para consolidar a Bogotá como un espacio animalista, donde el respeto y amor son características de una ciudad interespecie.
Recuerda: este sábado 11 de abril de 2026, en el Centro Comercial Gran Estación II, ubicado en la carrera Avenida Carrera 60 #24 09, Costado Esfera. Agéndate de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. ¡No faltes!