La Unidad Móvil Agencia de Empleo está en el barrio Antonia Santos de Bosa  hasta este 11 de abril

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 6 al sábado 11 de abril de 2026, al barrio Antonia Santos de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Además, accede a más de 1.600 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Antonia Santos de Bosa

¿Vives en suroccidente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 6 al sábado 11 de abril de 2026 y accede gratis a:

Accede a más de 690 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 11 de abril de 2026

Para esta semana hay 185 puestos o vacantes laborales, que esta?n orientadas a personas con educacio?n media, lo que facilita el acceso al empleo sin necesidad de formacio?n especializada. A estas se suman 151 oportunidades para te?cnicos y tecno?logos, y 18 para profesionales.

Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Agente de call center bilingu?e (ingle?s B2).

Agente de call center ventas bilingu?e (ingle?s B2).

Agente de call center trilingu?e (ingle?s-portugue?s B2).

Analista de reclamaciones.

Desarrollador (a).

Operario (a) montacargas.

Auxiliar de produccio?n.

Transportador (a) tienda a tienda – portal norte/Suba.

Directora (o) comercial.

Inspectora (o) de li?nea RTM.

Ingeniera (o) comercial y soporte te?cnico.

Auxiliar contable.

Auxiliar farmace?utico (a).

Analista de tra?mites.

Encargado (a) de tienda – administrador (a) de punto de ventas.

Asesor (a) comercial.

Auxiliar administrativa (o) y contable.

Profesional en seguridad y salud en el trabajo.

Especialista en ventas.

Analista de gestio?n humana bilingu?e.

Ingeniera (o) desarrolladora de software.

Ejecutivo (a) de ventas.

Agente call center de servicio al cliente.

Agente call center cobranza.

Guarda de seguridad.

Extrusor (a).

Te?cnica (o) mantenimiento industrial.

Te?cnico (a) de inyeccio?n.

Operario (a) de produccio?n.

Asiste a la sede de la Junta de Accio?n Comunal (JAC) Antonia Santos de Bosa, ubicada en la ccalle 65 sur #81F-06. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sa?bado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.