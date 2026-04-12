Gobierno refuerza seguridad de Paloma Valencia tras nuevas amenazas de muerte y ataques a su campaña

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció este domingo 12 de abril haber sido blanco de una amenaza de muerte directa y hostigamientos contra su campaña. Los hechos, que incluyen la difusión de una imagen intimidatoria y la vandalización de su sede política en Bucaramanga, han generado un rechazo unánime en el espectro político colombiano. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, reaccionó de inmediato anunciando un refuerzo en su esquema de seguridad para garantizar su integridad durante la contienda electoral de 2026.

Hostigamientos en Bucaramanga y redes sociales

La jornada de violencia simbólica y física contra la campaña de Valencia comenzó con la aparición de grafitis agresivos en la sede principal de su equipo en la capital de Santander. Sin embargo, la situación escaló cuando empezó a circular en plataformas digitales una imagen con un mensaje explícito de muerte contra la senadora.

Ante la gravedad de los hechos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros líderes de la oposición calificaron a los responsables como «miserables cobardes», exigiendo a las autoridades una investigación profunda sobre el origen de estas intimidaciones.

Reacción institucional y garantías democráticas

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado urgente rechazando estos ataques, señalando que la protección de las mujeres en la política es un deber reforzado del Estado, especialmente cuando solo el 23% de las candidaturas actuales pertenecen al género femenino.

Por su parte, voceros del Gobierno y figuras como el senador Iván Cepeda (quien compite en la misma contienda) condenaron las agresiones:

Refuerzo inmediato: La Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluará el nivel de riesgo para ajustar las medidas de seguridad física de la candidata.

Investigación penal: La Fiscalía General de la Nación ya inició las labores para identificar a los presuntos autores de las amenazas y los actos vandálicos.

Un clima electoral tenso

Este incidente ocurre en un momento crítico de la campaña presidencial, donde la polarización ha elevado las alertas sobre la seguridad de los aspirantes. Valencia ha reiterado que, pese a los supuestos planes para atentar contra su vida, continuará con su agenda regional, enfocada en temas de salud y economía.