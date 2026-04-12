Hasta este 12 de abril, Bogotá vibra con la Copa Mundo de Billar a Tres Bandas 2026

Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Por tercera vez consecutiva Bogotá es sede de la Copa Mundo de Billar a Tres Bandas, uno de los cinco eventos del circuito mundial de esta disciplina. En esta oportunidad, 148 billaristas de 27 países participarán hasta el 12 de abril de 2026 en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Cada jornada se desarrollará desde las 9:00 am. hasta las 8:00 de la noche. ¡Asiste!

El Comité Olímpico Colombiano informó que la competencia, reúne a los 14 mejores billaristas de esta modalidad a nivel mundial. La representación bogotana estará a cargo de Pedro González, Julio Ayala y Duván Martínez, quienes son apoyados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), además de los capitalinos Eleazar Ramírez y Andrés Lizarazo.

La delegación colombiana la completan 24 atletas, donde sobresalen José Juan García, Huberney Cataño y Daniel Morales.

A partir del viernes 10 de abril se disputarán las finales con el cuadro principal conformado por deportistas que superaron las rondas previas. El certamen está organizado en grupos de tres billaristas que afrontaron tres partidos. Los mejores de cada grupo avanzan en las jornadas clasificatorias. Las etapas se disputan mediante eliminación directa en partidas a 30 carambolas y sin número de entradas.

En esta edición se dan cita:

124 mejores del mundo en estricto orden del ranking Mundial.

Cinco deportistas Wilcard para la Confederación Panamericana de Billar.

Dos deportistas Wilcard para el país Organizador.

Deportistas colombianos ubicados en los 100 primeros del ranking mundial por derecho propio.

15 deportistas adicionales del país organizador.

Países participantes

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Colombia.

Costa Rica.

Egipto.

España.

Francia.

Grecia.

Inglaterra.

Italia.

Japón.

Jordania.

Korea.

México.

Perú.

Portugal.

Suecia.

Turquía.

Vietnam.

China.

Argentina.

Uruguay.

USA.

Según cifras de la Federación Colombiana de Billar, en la versión 2024 realizada en el coliseo el salitre, asistieron 19.751 aficionados. La versión 2025 desarrollada en el coliseo Palacio de los Deportes, contó con 21.203 asistentes. Se espera que la edición 2026 cuente con una amplia participación de aficionados al juego de los tacos, bolas y tizas.

Conoce más detalles de la participación de Bogotá en esta publicación del IDRD en la red social Instagram.

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