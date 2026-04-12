‘The Beatles sinfónico’ por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y Guy Braunstein este 12 de abril

Foto: Asociación Nacional de las Artes –

Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presenta Cuando The Beatles encontraron a Tchaikovsky, una propuesta única que fusiona el legado de The Beatles con la fuerza de la música sinfónica, bajo la dirección del maestro Yeruham Scharovsky y con la participación del violinista Guy Braunstein como solista invitado, en un concierto que se realizará el domingo 12 de abril a las 5:00 p. m. en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con boletería. ¡Un encuentro histórico entre lo clásico y lo contemporáneo que no te puedes perder!

El programa se complementa con la Sinfonía n.º 4 de Tchaikovsky, una obra de gran fuerza expresiva que combina la melancolía con el toque encantador de instrumentos como el oboe y el fagot. Este concierto marca la apertura de Alemania como país invitado en la programación de este año del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Sobre Guy Braunstein

Guy Braunstein, reconocido por su capacidad de cruzar géneros y replantear el repertorio, se adentró en el icónico Abbey Road de The Beatles para transformarlo en una obra sinfónica. Su Abbey Road Concerto, concebido junto a la directora Alondra de la Parra y la Orquesta Filarmónica Real de Lieja y publicado en 2024, propone una lectura continua del álbum a través del violín y la orquesta. En este concierto, el público podrá escuchar los grandes éxitos como I Want You, Something, Here Comes the Sun y Come Together, llevadas a una nueva dimensión sonora.

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir un espectáculo que une lo mejor del rock con la tradición sinfónica! Adquiere tus entradas en www.teatromayor.org y www.tuboleta.com.

*Este evento no hace parte de la agenda cultural del Distrito.