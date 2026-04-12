INVIMA alerta sobre el producto facial SNOIL que se promociona en internet

Foto: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) emitió advertencia urgente sobre el producto SNOIL™ Skin Natural Rejuvenation Oíl, un aceite que estaría siendo comercializado sin cumplir con los requisitos legales en Colombia.

La alerta, identificada como No. 73-2026, fue emitida luego de que la entidad recibiera una denuncia sobre la distribución de este producto en plataformas digitales, donde se le atribuyen propiedades terapéuticas y de rejuvenecimiento de la piel sin contar con respaldo científico ni autorización oficial.

Uno de los puntos más críticos señalados por el Invima es que este aceite no cuenta con registro sanitario, lo que automáticamente lo convierte en un producto ilegal en el país. Esto implica que no ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia.

Según la entidad, este tipo de productos suele incumplir la normatividad vigente, en especial lo establecido en el Decreto 677 de 1995, lo que representa un riesgo directo para quienes lo usan. Además, advierten que muchas de sus promesas, como rejuvenecer la piel o tratar afecciones dermatológicas, pueden ser engañosas.

Riesgos para la salud por uso de productos sin aval

El Invima reiteró que el uso de productos sin aprobación puede derivar en efectos adversos, pues se desconoce su composición real y los ingredientes que contienen. Esto es especialmente delicado en productos como el SNOIL™ Skin Natural Rejuvenation Oil, que son aplicados directamente sobre la piel.

Entre los principales riesgos están:

• Reacciones alérgicas o irritaciones cutáneas

• Empeoramiento de condiciones dermatológicas existentes

• Exposición a sustancias no autorizadas o potencialmente peligrosas

• Falta de efectividad frente a los resultados que promete

La entidad también alertó sobre la venta a través de redes sociales, páginas web y cadenas de mensajería, lo que facilita su rápida difusión sin controles adecuados.

Qué hacer si usted ha usado este aceite rejuvenecedor SNOIL Skin Natural Rejuvenation Oíl

Las autoridades sanitarias fueron claras en sus recomendaciones para quienes ya hayan adquirido o estén utilizando este producto:

1. Suspender inmediatamente su uso

2. Reportar cualquier efecto adverso a las autoridades de salud

3. Informar al Invima sobre los canales de compra o distribución

4. Evitar recomendarlo a otras personas

Estas medidas buscan reducir los posibles impactos negativos en la salud y frenar la circulación del producto en el país.

El Invima también hizo un llamado a las secretarías de salud y demás autoridades locales para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos físicos y digitales.

Entre las acciones que se pueden tomar están la incautación, destrucción del producto y sanciones a quienes lo comercialicen. Asimismo, se pidió a clínicas, hospitales y profesionales de la salud advertir a los pacientes sobre los riesgos asociados.

Cuidado con productos “milagro” en redes sociales

Finalmente, la entidad reiteró la importancia de desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o extraordinarios sin respaldo científico. Este tipo de casos se ha vuelto recurrente, especialmente en el mercado de productos de belleza y bienestar.

Con información del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA