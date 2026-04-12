Presidente Petro pide denunciar a alcaldes y concejos que pongan mayor impuesto predial a campesinos pobres

Foto: @petrogustavo

El presidente Gustavo Petro les salió al paso a los organizadores de las movilizaciones que se registran en varias ciudades del país contra la Resolución 2057 de 2025 que reajustó el avalúo catastral para dar aplicación al Catastro Multipropósito establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 ‘Colombia Potencia Mundial d ella Vida’.

En dos mensajes publicados en su cuenta de X, el mandatario explicó que el verdadero propósito de estas movilizaciones es evitar que los grandes hacendados y terratenientes paguen impuestos por tierras improductivas.

En un primer mensaje?, dirigido a Tatiana Muñoz, una de las líderes de las movilizaciones, el jefe de Estado explicó que el impuesto predial “no se modifica desde hace 20 años, por lo que grandes hacendados improductivos no pagan impuestos, como los jefes políticos de Tatiana y su compañera de política”.

El mandatario agregó: “Lo que hace Tatiana es buscar que los grandes hacendados, terratenientes y dueños de lotes de engorde no paguen impuesto predial a sus municipios, desfinanciado los servicios sociales, y usa a los pequeños propietarios, engañándolos con decir que es el gobierno nacional el que pone los impuestos. La tasa de impuesto predial, que debe ser por económica, la pone el concejo municipal por iniciativa del alcalde municipal”.

En un segundo mensaje, el presidente Petro hizo un llamado a los alcaldes -responsables de fijar la tasa de impuesto predial- de establecer cánones más altos a las haciendas no productivas, a los lotes de engorde en el casco urbano y poner el impuesto predial más bajo a campesinos, pequeños productores agrarios y dueños de casas de estrato 1, 2 y 3.

“Hay que hacer que los acuerdos de los concejos municipales pongan a los más ricos el impuesto predial, con las tasas más altas, y a los menos ricos con menores tasas. ¡Ojo! Que ricachos usando paisajes, tierra fértiles o lotes de engorde no vayan ahora a poner los campesinos de carne de cañón para no pagarles los impuestos a los municipios”, dijo el mandatario.

Explicó que con la tasa de predial más alta es que los municipios pueden prestar servicios de agua potable, educación, salud y vías locales.

“Alcalde que con el concejo ponga mucho impuesto predial a los campesinos para desalojarlos y entregarles la tierra a terratenientes, que me los denuncien ya mismo: violan el acuerdo de paz y perturban el orden público y pueden salir de su puesto”, afirmó en el mensaje.

De hecho, el presidente recordó que el recaudo por impuesto predial no va a la nación sino al municipio:

“Que no usen el predial para sacar a campesinos para que los candidatos hacendados, grandes hoteleros, sociedades portuarias, condominios de ricos, grandes empresas se queden con la tierra y la propiedad de la gente trabajadora”, concluyó el jefe de Estado.

Con información de @petrogustavo