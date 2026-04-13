Cayó conductor de plataformas digitales de transporte señalado de hurtar y abusar sexualmente a mujeres en Antioquia

–La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó a un conductor de plataformas digitales de transporte señalado de hurtar y abusar sexualmente a dos mujeres extranjeras en Medellín y Envigado (Antioquia). El sujeto fue identificado como Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, quien fue imputado por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.

Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Como Leonardo de Jesús Acosta Bolaño fue identificado un conductor de plataformas digitales de transporte señalado de hurtar y abusar sexualmente a dos mujeres extranjeras en Medellín y Envigado (Antioquia), en agosto de 2025. El hombre habría intimidado a las víctimas en los… pic.twitter.com/EQwQiSiwS9 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 12, 2026

El primer evento delictivo atribuido a Acosta Bolaño ocurrió la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando el procesado habría intimidado con arma cortopunzante a una pasajera de 21 años, arrebatado dinero en efectivo y posteriormente agredido sexualmente.

Un segundo hecho sucedió el 18 de agosto de 2025, en Envigado (Antioquia), contra una mujer de 22 años que fue sometida a distintos vejámenes y despojada de sus pertenencias.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín indican que Acosta Bolaño presuntamente llegó al Valle de Aburrá procedente de la Costa Atlántica y alquiló un vehículo particular para prestar servicios de transporte y perpetrar los actos ilícitos. Además, falsificó una licencia de conducción a nombre de un tercero.