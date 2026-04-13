Niegan preclusión de proceso a exconsejera Sandra Liliana Ortiz por escándalo de corrupción de la UNGRD

–La Fiscalía General de la Nación informó que la exconsejera presidencial para la Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, enfrentará la etapa de juicio oral. El Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la procesada con la cual buscaba finalizar con el proceso seguido en su contra.

Sandra Liliana Ortiz Novoa es acusada formalmente por la Fiscalía dentro de la macroinvestigación por actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como presunta responsable por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Ortiz Novoa fue privada de la libertad el 18 de diciembre de 2024. tras ser señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.

La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento.

La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.

Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, Sandra Liliana Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.

Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.