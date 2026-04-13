Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026 en Bogotá, La Calera y Cota
–(Foto EAAB). Este martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de La Calera y Cota, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Martes 14 de abril de 2026
San Cristóbal
Atenas, Santa Ines Sur, Santa Ines Sur II y Balcón de La Castaña.
De la calle 37 Sur a la calle 17A Sur, entre carrera 13B Este a la carrera 2 Este.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Suba
San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental
De la carrera 136A a la 153A, entre calle 142 a la calle 144.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.
De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87C.
De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre carrera 84C a la carrera 87K Bis.
De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 82 a la carrera 88.
De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87H.
De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 87C a la carrera 88C.
De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 87K a la carrera 88C.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento de estaciones
La Paz.
De la calle 59 Sur a la calle 61 Sur, entre carrera 82 a la carrera 84B.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
Salitre, Montevideo, Urbanización Industrial, Franco, Industrial Montevideo, Terminal de Transporte, Urbanización Carlos Lleras Restrepo, Parque Industrial y Comercial de la 68, La Esperanza Sur, La Esperanza Norte, Granjas de Techo, Invima y Maloka.
De la calle 13 a la calle 26, entre avenida carrera 68 a la avenida Boyacá.
10:00 a. m.
4 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolívar
Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Tanque Cazucá EAAB, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma.
Sierra Morena III:
De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.
Santo Domingo Antiguo – Cárcamo:
De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.
Santo Domingo Nuevo:
Área 1: De la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C.
Área 2: De la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C.
10:00 a. m.
8 horas
Mantenimiento preventivo
Municipio de La Calera, Cundinamarca
La Calera
10:00 a. m.
12 horas
Mantenimiento correctivo
Miércoles 15 de abril de 2026
San Cristóbal
El Paraíso y Santa Rita Sur Oriental.
De la calle 36 Sur a la calle 55 Sur, entre carrera 4B Este a la carrera 11 Este.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Chapinero
El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte III Sector.
De la carrera 15 a la carrera 20, entre calle 88 a la calle 100.
08:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Barrios Unidos
La Castellana y Río Negro.
De la carrera 45 a la transversal 60C, entre calle 90 a la calle 100.
08:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Santa Bárbara Central.
De la carrera 11 a la 15, entre calle 119 a la calle 127.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Puente Aranda
Gorgonzola.
De la transversal 42 a la avenida carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6.
06:00 p. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
La Camelia.
De la carrera 50 a la carrera 51, entre calle 2 a la calle 16 Sur
06:00 p. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Santa Lucía.
De la calle 46 Sur a la calle 48 Sur, entre transversal 14 a la carrera 20.
06:00 p. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego-Bosa, Villa Ema, Villa Emma y Descanso.
De la carrera 87H a la carrera 87K, entre calle 69 Sur a la calle 70 Sur.
De la carrera 86B a la transversal 88C, entre calle 70A Sur a la calle 73A Sur.
De la carrera 86D a la carrera 91, entre calle 73A Sur a la calle 94A Sur.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Barrios Unidos
Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto.
De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipio de Cota, Cundinamarca
Cojardín
10:00 a. m.
4 horas
Mantenimiento preventivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.