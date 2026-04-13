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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 13 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 13 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0327 – La 5ta 5 – Tarde 2555 – La 5ta 9

    Culona
    Día 9035 – Noche

    Astro Sol
    3278 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    5924 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 2700 – La 5ta 2 – Noche 7364 – Delfín

    Chontico
    Día 0679 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5866 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 3673 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 665 – Noche

    Play Four
    Día 9025 – Noche

    Samán
    Día 6806

    Caribeña
    Día 5904 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 7570 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 9719 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4310 – La 5ta 1 – Tarde 6205 – La 5ta 0

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