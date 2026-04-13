Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 13 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 13 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0327 – La 5ta 5 – Tarde 2555 – La 5ta 9
Culona
Día 9035 – Noche
Astro Sol
3278 – Signo Tauro
Pijao de Oro
5924 – La 5ta 5
Paisita
Día 2700 – La 5ta 2 – Noche 7364 – Delfín
Chontico
Día 0679 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 5866 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 3673 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 665 – Noche
Play Four
Día 9025 – Noche
Samán
Día 6806
Caribeña
Día 5904 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 7570 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 9719 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 4310 – La 5ta 1 – Tarde 6205 – La 5ta 0