Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 13 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 13 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 0327 – La 5ta 5 – Tarde 2555 – La 5ta 9

Culona

Día 9035 – Noche

Astro Sol

3278 – Signo Tauro

Pijao de Oro

5924 – La 5ta 5

Paisita

Día 2700 – La 5ta 2 – Noche 7364 – Delfín

Chontico

Día 0679 – La 5ta 0 – Noche

Cafeterito

Tarde 5866 – La 5ta 1 – Noche

Sinuano

Día 3673 – La 5ta 8 – Noche

Cash Three

Día 665 – Noche

Play Four

Día 9025 – Noche

Samán

Día 6806

Caribeña

Día 5904 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 7570 – La 5ta 7 – Noche

Fantástica

Día 9719 – La 5ta 7 – Noche

Antioqueñita

Día 4310 – La 5ta 1 – Tarde 6205 – La 5ta 0