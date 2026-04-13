    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,608.10 (vigente 14 de abril)
    -Euro $ 4,259.80
    -Bitcoin US$ 73.206,00

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,01%
    -UVR: $ 407,10
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,38
    -Petróleo Brent US$ 98,10
    -Oro-Compra Banco de la República $ 529.491,64

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