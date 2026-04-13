-Dólar TRM: $3,608.10 (vigente 14 de abril)

-Euro $ 4,259.80

-Bitcoin US$ 73.206,00

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 407,10

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,38

-Petróleo Brent US$ 98,10

-Oro-Compra Banco de la República $ 529.491,64