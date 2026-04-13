Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 13 al 16 de abril del 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán cortes de agua durante la semana del 13 al 16 de abril del 2026.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 13 de abril de 2026

Localidad de Ciudad Bolívar

Urb. Bosque de los Alpes, San Vicente, La Nueva Gloria, La Gloria, Los Alpes (Agrupación de Vivienda), San Jerónimo del Yuste, El Futuro, Macarena de los Alpes, San Blass II, Aguas Claras, Altamira y Altamira Chiquita.

De la diagonal 15A Sur a la calle 32 Sur, entre la carrera 26 Este a la carrera 9 Este.

De la calle 32 Sur a la diagonal 47 Sur, entre la carrera 13B Este a la transversal 7B Este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 14 de abril de 2026

Localidad de San Cristóbal

Atenas, Santa Inés Sur, Santa Inés Sur II y Balcón de La Castaña. De la calle 37 Sur a la calle 17A Sur, entre la carrera 13B Este a la carrera 2 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental. De la carrera 136A a la 153A, entre la calle 142 a la calle 144. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87C.

De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre carrera 84C a la carrera 87K Bis.

De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 82 a la carrera 88.

De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87H.

De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 87C a la carrera 88C.

De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 87K a la carrera 88C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Sector La Paz

De la calle 59 Sur a la calle 61 Sur, entre carrera 82 a la carrera 84B.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

Salitre, Montevideo, Urbanización Industrial, Franco, Industrial Montevideo, Terminal de Transporte, Urbanización Carlos Lleras Restrepo, Parque Industrial y Comercial de la 68, La Esperanza Sur, La Esperanza Norte, Granjas de Techo, Invima y Maloka. De la calle 13 a la calle 26, entre la avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de la Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Tanque Cazucá EAAB, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma.

Sierra Morena III: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

Santo Domingo Nuevo:

Área 1: De la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C.

Área 2: De la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 15 de abril de 2026

Localidad de San Cristóbal

El Paraíso y Santa Rita Sur Oriental. De la calle 36 Sur a la calle 55 Sur, entre carrera 4B Este a la carrera 11 Este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte III Sector. De la carrera 15 a la carrera 20, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana y Río Negro. De la carrera 45 a la transversal 60C, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 119 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Puente Aranda

Gorgonzola

De la transversal 42 a la avenida carrera 50, entre la avenida calle 13 a la avenida calle 6. Desde las 6:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

La Camelia

De la carrera 50 a la carrera 51, entre la calle 2 a la calle 16 Sur. Desde las 6:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Santa Lucía. De la calle 46 Sur a la calle 48 Sur, entre la transversal 14 a la carrera 20. Desde las 6:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego-Bosa, Villa Ema, Villa Emma y Descanso.

De la carrera 87H a la carrera 87K, entre la calle 69 Sur a la calle 70 Sur.

De la carrera 86B a la transversal 88C, entre la calle 70A Sur a la calle 73A Sur.

De la carrera 86D a la carrera 91, entre la calle 73A Sur a la calle 94A Sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis y Santa Teresita.

De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 16 de abril de 2026

Localidad de Barrios Unidos

El Polo Club. De la calle 80 a la calle 89, entre carrera 24 a la carrera 30. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de San Cristóbal

El Pinar. De la calle 49 Sur a la calle 47C Sur, entre la carrera 15 Este a la transversal 13C Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. De la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93A a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella. De la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 6:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso. De la avenida calle 6 a la calle 38 Sur, entre la avenida carrera 86 a la avenida carrera 89. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: