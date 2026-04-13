Panorama de las vías y de la operación de TransMilenio en Bogotá hoy lunes 13 de abril

Foto: TransMilenio.

Te entregamos los reportes más importantes en materia de movilidad para este lunes 13 de abril de 2026. Durante la mañana se ha presentado alta congestión vehicular en las distintas salidas de la ciudad.

Debido a esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio. ¡Planea tus recorridos!

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este lunes 13 de abril de 2026

Corte: 06:22 a.m.

?Se presenta ?Alto Flujo Vehicular en el ingreso a la ciudad por el corredor de la Autopista Norte

????Agentes Civiles y Grupo Guía agilizan la movilidad y realizan recorridos de verificación.

? Vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la Av. Cali con calle 44.

????Grupo Guía agilizan la movilidad en el corredor vial.

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Corte 6:18 a. m.

Por siniestro vial en la avenida Américas con Av Ciudad de Cali, la flota sale al carril mixto y retoman algunas rutas en la estación Banderas.

Recomendamos a los usuarios no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos o mixtos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta para restablecimiento del paso de los buses.

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Corte 6:03 a. m.

?Se presenta ? Alto Flujo vehicular en la salida de la ciudad, corredor de la ?Autopista Sur.

????Agentes Civiles y Grupo Guía agilizan la movilidad y realizan recorridos de verificación.

?Se presenta caída de motociclista en la localidad de Suba, Av. Cali con calle 129, sentido Sur – Norte.

????Se gestiona unidad Tránsito y ambulancia.

?Se presenta ?Alto Flujo vehicular al ingreso y salida de la ciudad, corredor de la ?Calle 13 (Av. Centenario).

????Agentes Civiles y Grupo Guía agilizan la movilidad y realizan recorridos de verificación.

Siniestro vial entre motociclista y bus zonal en la localidad de Kennedy, Av. Cali con calle 44.

????Grupo Guía gestiona la movilidad y unidad de Tránsito en el corredor vial.

Siniestro vial entre taxi y motocicleta en. la localidad de Tunjuelito, Av. Boyacá con Av. Gaitán Cortés.

????? Ambulancia y Tránsito en el punto.