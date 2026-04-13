Papa León XIV: “No tengo miedo de la administración Trump”

–(Imagen Vatican News). El Papa León XIV notificó que continuará pronunciándose “con fuerza” contra la guerra, subrayando que su papel es predicar el Evangelio, no entrar en disputas políticas.

Al hablar con periodistas a bordo del vuelo papal hacia Argel (Argelia) este lunes 13 de abril, el Pontífice respondió a una pregunta sobre una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Pienso que las personas que lean podrán sacar sus propias conclusiones: no soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él”, respondió el Papa. “Más bien, busquemos siempre la paz y pongamos fin a las guerras”.

“No tengo miedo de la administración Trump”, añadió. “Yo hablo del Evangelio, no soy un político. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado de la manera en que algunas personas lo están haciendo”.

El Papa dijo que seguirá siendo firme al condenar la guerra y promover la paz.

“Seguiré alzando la voz con fuerza contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo multilateral entre los Estados para buscar la solución adecuada a los problemas”, afirmó. “El mensaje de la Iglesia es el mensaje del Evangelio: bienaventurados los que trabajan por la paz”.

“No veo mi papel como el de un político, no quiero entrar en un debate con él. Demasiadas personas están sufriendo en el mundo”, dijo.

El Papa también reflexionó sobre el significado de su viaje a Argelia, describiéndolo como una bendición personal y una importante oportunidad para la Iglesia y para el mundo en general.

“Como saben, estoy muy feliz de visitar una vez más la tierra de San Agustín”, dijo. Señaló que el santo ofrece “un puente muy importante en el diálogo interreligioso” y sigue siendo profundamente amado en su tierra natal.

León indicó que la visita le permitirá ver los lugares asociados con la vida de San Agustín, incluidos aquellos donde sirvió como obispo.

“Hoy es verdaderamente una bendición para mí en lo personal, pero creo que también para la Iglesia y para el mundo, porque siempre debemos buscar puentes para construir la paz y la reconciliación”, afirmó.

El viaje, añadió, es “una oportunidad sumamente valiosa” para continuar proclamando el mismo mensaje con la misma voz: “Queremos promover la paz, la reconciliación y el respeto y la consideración por todos los pueblos”.

Concluyó agradeciendo a los periodistas que viajaban con él.

“Bienvenidos todos. Me alegra saludarlos”, dijo el Papa. “Que tengan un buen viaje y gracias por el servicio que prestan a todas las personas”. (Información Angela Ambrogetti -Marco Mancini, Aciprensa).