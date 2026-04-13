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    MinDefensa: Recompensa de hasta $1.000 millones por información que alerte sobre atentados a candidatos presidenciales

    Ariel Cabrera Publicado el

    –No toleraremos amenazas contra ningún candidato presidencial, notificó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. al anunciar una recompensa de hasta mil millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los aspirantes a la primera magistratura.

    A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensas, rechazó «categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial», subrayando que «es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país».

    Los pronunciamientos los hizo Sánchez tras las últimas denuncias hechas sobre las amenazas que recibió la aspirante presidencial Paloma Valencia.

    El ministro de Defensa indicó que la Fuerza Pública articulada con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, UNP, está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna.

    «No toleraremos amenazas contra ningún candidato presidencial. Ofrecemos hasta $1.000 millones de recompensa por información precisa y veraz que permita evitar cualquier hecho de violencia, así como proteger la vida en medio del proceso electoral», precisó el ministro en su mensaje.

    «Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata a través de la #LíneaAnticorrupción157, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar del país. Denunciar salva vidas y fortalece nuestras instituciones».

    El candidato Iván Cepeda también se pronunció sobre las amenazas contra su rival en la carrera presidencial:

    Paloma Valencia afirmó que las amenazas y la falta de garantías «no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones».

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