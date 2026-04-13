Petro y «una buena parranda» con los presidentes Trump, Putin, Xi Jinping y Claudia Sheinbaum (VIDEO)

–(Captura de video). El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes con un video en su cuenta en X en el que destaca «una buena parranda» en la que interviene él con los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; de China, Xi Jinping y de México, Claudia Sheinbaum, cada uno al frente de un instrumento musical, interpretando la legendaria cumbia de «Carmen se me perdió la cadenita» de la orquesta la «Sonora Dinamita», agrupación mexicana de origen colombiano.

En la presentación del video elaborado con inteligencia artificial, el presidente Gustavo Petro advierte que «está sería una buena parranda del diálogo entre civilizaciones, mientras no estén pensando en desaparecerlas a punta de misiles» y añade:

«Es una gran Alianza por la vida, es el gran trato, como dije al presidente Trump las civilizaciones no deben desaparecer».

Está sería una buena parranda del diálogo entre civilizaciones, mientras no estén pensando en desaparecerlas a punta de misiles. Es una gran Alianza por la vida, es el gran trato, como dije al presidente Trump las civilizaciones no deben desaparecer.pic.twitter.com/HMTBtds1hK — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2026

No resta reseñar que la orquesta la «Sonora Dinamita», fue creada en Cartagena, Colombia, el 22 de marzo de 1960, por Xiu García de nacionalidad mexicana y del gran trompetista Saul Álvarez nacido en Salamina, Caldas, y egresado del Conservatorio De Música Universidad de Caldas.

El presidente Gustavo Petro antecedió el video sobre la «buena parranda» con una larga nota en la cual comienza recordando su visita a Austria, donde, dice, «quise ver esta obra de arte sobre la revolución en Viena en 1848, ciudad mágica como lo es Praga, hermosa, mágica», para hablar del narcotráfico.

Al respecto hizo las siguientes precisiones:

«Me pareció que una Colombia erguida, después de tanta sangre derramada, podía hablar de frente y con franqueza, de los problemas del consumo de sustancias tóxicas en el mundo, y dije que nadie más que la ciencia es la que debe decir, cuales son los grados de peligrosidad para la vida humana de esas sustancias que vienen de plantas vivas.

El cuadro que muestro esplendoroso del rebelde derrotado por el poder, pero que aún así, no se arrodilla sino que mira altivo y su posición es de desafío y elegante, mira de frente y habla y confunde al poder de los Habsburgos. Un hombre inteligente que hace revoluciones.

El arte hace hablar a quienes fueron los protagonistas de las revoluciones derrotadas.

El pueblo colombiano en realidad ha iniciado una revolución en el corazón del mundo.

El pueblo va a decidir si se derrota la revolución o si seguimos adelante.

Vamos muy bien, las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad, tienen mucha más comida que antes, los y las jóvenes entran más a estudiar, las mujeres pobres tienen más ingresos y la bella mujer colombiana, al tener más opciones, no necesita de la prostitución o de irse del país para buscar los dineros para la familia.

Llegamos a tener regiones enteras que ya no vivían de su propio trabajo sino de las mujeres jóvenes que se habían ido a Europa, Japón , Dubai o los EEUU, y mandaban remesas en dólares sin que les preguntarán de dónde salía el dinero.

Esa época ha terminado, ahora los campos germinan de nuevo y la abundancia de alimentos llena las neveras y cocinas. Hoy hay mucho menos hambre en la bella Colombia que antes, y se desploma a la mitad la tasa de mortalidad infantil en solo tres años. Eso es una revolución de la vida.

Quizás los rebeldes de siempre, los de las revoluciones derrotadas, no tenían las ideas de hoy, pero las revoluciones siempre deben ser por la vida o no son.

Pude vivir los años en que Colombia decidió iniciar su revolución, a su estilo, con belleza, con arte, con multitudes en las calles, con alta vibración humana, tan alta fue la vibración que alcanzamos a hacer gritar en el mundo que Colombia debía ser libre.

Podemos volver a los poderes aristocráticos de familias que heredan el poder y se sienten con derechos nobiliarios, podemos entregar la belleza y las mujeres hermosas a los squifos de la mafia, o podemos escribir páginas de la historia universal como en los tiempos de Bolívar, páginas de libertad y revoluciones y pueblos dignos victoriosos que derrotan imperios y poderes de energías contrarias a la vida.

Colombia está escribiendo las páginas de una historia universal sobre las nuevas revoluciones por la Vida que implica a toda la humanidad y ya se han iniciado.

Ha sido derrotado el fascismo en Hungría y los filósofos rebeldes y socialistas de la europa central, vuelven a la vida, Sigmund Freud y el jovencito húngaro, filósofo de las barricadas obreras con arma alzada revolucionaria en las manos, y luego escritor resistente ante los nazis, Georg Lukács.

Revolucionarios más que rebeldes, distinción filosófica que hizo el compañero Carlos Vidales,fundador del M19, hijo del poeta que guardó la espada de Bolívar, para que los poderes oligárquicos no tuvieran la espada de combate del libertador.

Hoy la espada de combate del libertador está en mis manos y deseo profundamente que se entregué a otro que la sepa cuidar, porque es la espada libertaria que resuena desde el corazón del mundo a la humanidad entera.

La espada libertaria es nuestra unidad y somos mayoría y ejército del pueblo.

Es el pueblo el que decide, no tuvo esa oportunidad en el momento de la traición de Santander contra Bolívar que destruyó la Gran Colombia, la Gran Traición.