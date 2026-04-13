Pico y placa en Bogotá para la semana del 13 al 19 de abril del 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 13 al 19 de abril del 2026 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 13 al 19 de abril

Lunes 13 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 14 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 11 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.