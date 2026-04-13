Alcaldes que no cumplan se van: Dura advertencia de Petro al gobernador de Santander ante el paro campesino

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió este lunes 13 de abril de 2026 una contundente advertencia al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en el contexto de las movilizaciones campesinas que afectan el corredor vial entre Bucaramanga y Cúcuta. El mandatario nacional cuestionó la gestión del dirigente regional durante las negociaciones por la delimitación del Páramo de Santurbán, señalando que la función de un gobernante no es «engañar» a la comunidad respecto a la normativa ambiental, sino buscar soluciones que protejan tanto el ecosistema como el sustento de los habitantes locales.

Tensión en el nudo de Santurbán

La fricción entre el Gobierno Nacional y el departamental escaló tras el bloqueo de vías por parte de comunidades que exigen garantías para seguir habitando y trabajando en las zonas de páramo. Petro enfatizó que la administración de Díaz habría incurrido en desinformación sobre el alcance del Decreto 044, el cual establece criterios para la protección de áreas de especial interés ambiental. Según la Casa de Nariño, el discurso del gobernador ha exacerbado los ánimos de los manifestantes en lugar de facilitar el diálogo técnico propuesto por el Ministerio de Ambiente.

El foco del conflicto

El núcleo de la protesta radica en el temor de los campesinos a ser desplazados de sus actividades agropecuarias tradicionales. Mientras el gobernador Díaz ha solicitado mayor autonomía y claridad para su región, el presidente Petro sostiene que se está instrumentalizando el malestar social con fines políticos, faltando a la verdad sobre las restricciones reales que se pretenden aplicar en el territorio. La situación mantiene en alerta a las autoridades de transporte debido al impacto logístico en el nororiente del país.

«Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía“, aseguró el presidente Petro.