Venezuela: Oposición presenta plan para elecciones «libres» y «desmonte del aparato represivo»

–La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó este domingo una hoja de ruta para celebrar comicios «libres», que pasa por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr una transición en el país.

El secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, detalló en rueda de prensa que el plan de transición tiene tres etapas: la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación.

La primera está orientada a la «restitución efectiva de las garantías políticas, jurídicas y constitucionales» para abrir un «proceso democrático real», apuntó.

En este contexto, planteó la designación de un CNE «provisional, independiente», con «garantías de transparencia, equilibrio y profesionalismo», la restitución plena de los derechos políticos y el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas «impuestas sin el debido proceso».

Para la etapa de estabilización, Enríquez consideró «imprescindible» el «desmontaje del aparato represivo», la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos y garantías efectivas de no represalias frente a la participación política y ciudadana.

Superada esta etapa, el proceso debe avanzar hacia la fase de recuperación económica y reconciliación, orientada a restablecer la confianza democrática y crear condiciones de gobernabilidad, precisó.

Finalmente, abogó por la celebración de elecciones «libres, competitivas y reconocidas en todos los niveles del Estado, en un entorno de garantías políticas e institucionales restablecidas».

La convocatoria nacional de este domingo, que contó con la participación de unos 40 mil activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza la PUD tras la cuestionada elección de Nicolás Maduro en 2024. Desde entonces la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad. (Información DW).